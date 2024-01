DJ EUA: PIB subiu 3,3% no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O produto interno bruto dos EUA aumentou 3,3% a uma taxa ajustada à inflação e sazonalmente no quarto trimestre, disse o Departamento do Comércio dos EUA esta quinta-feira, o que compara com a taxa de 4,9% no terceiro trimestre, mas foi uma leitura mais robusta do que os 2% esperados pelos economistas consultados pelo The Wall Street Journal.

No total de 2023, o PIB real subiu 2,5%. Esta leitura foi muito melhor ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.