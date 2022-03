DJ EUA planeiam banir importações de petróleo da Rússia

(DJ Bolsa)-- A administração Biden planeia banir as importações de petróleo russo para os EUA e o anúncio da medida está iminente, de acordo com fontes próximas do assunto.

As deliberações da administração acerca da sanção foram aceleradas devido às pressões de congressistas de ambos os partidos, incluindo da presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone