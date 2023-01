DJ EUA podem afastar por completo a Huawei dos fornecedores norte-americanos

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A administração Biden está a considerar afastar totalmente a telecom chinesa Huawei Technologies Co. de fornecedores dos EUA por motivos de segurança nacional, apertando assim os controlos sobre as exportações para a empresa, de acordo com fontes próximas do processo.

Esta decisão, caso seja aplicada, representa o mais recente episódio do duelo entre as duas maiores economias ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.