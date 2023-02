DJ EUA podem entrar em incumprimento da dívida já em julho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os EUA podem não conseguir pagar todas as suas dívidas algures entre julho e setembro, estima o gabinete independente de responsabilidade orçamental dos EUA, ou CBO, dando aos responsáveis políticos vários meses para chegarem a um acordo sobre o aumento do limite da dívida e para evitar o default.

O Departamento do Tesouro atingiu o limite da dívida de cerca de $31,4 biliões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.