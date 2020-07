DJ EUA: Pompeo pede a chineses que mudem rumo do Partido Comunista

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, pediu aos cidadãos chineses que alterem o rumo do Partido Comunista através de um discurso duro e incisivo com Beijing como alvo.

De acordo com um esboço do discurso preparado para esta quinta-feira a que o WSJ teve acesso, Pompeo diz que o líder chinês, Xi Jinping, é um "verdadeiro crente na ideologia totalitária insolvente".