DJ EUA: Preços das casas atingem novo recorde em setembro

(DJ Bolsa)-- Os preços das casas dos EUA subiram para um novo recorde em setembro devido à escassez de moradias para venda, mesmo com as elevadas taxas de juro a tornarem as compras de casas menos acessíveis.

O Índice de Preços da Casas Nacional da S&P CoreLogic Case-Shiller subiu 3,9% face ao período homólogo em setembro, contra um aumento de 2,5% no mês anterior. O nível de setembro foi o mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.