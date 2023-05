DJ EUA: Preços das casas usadas registam maior queda homóloga em mais de 11 anos

(DJ Bolsa)-- As vendas de casas em segunda mão caíram em abril em relação ao mês anterior, enquanto os preços caíram face ao ano anterior, tendo registado a maior queda em mais de 11 anos.

As vendas de casas usadas nos EUA, que compõem a maior parte do mercado imobiliário, caíram 3,4% em abril face ao mês anterior, para uma taxa anual ajustada às variações sazonais de 4,28 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.