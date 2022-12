DJ EUA: Preços das importações voltam a descer em novembro

(DJ Bolsa)-- Os preços dos bens importados pelos EUA recuaram em novembro pelo quinto mês consecutivo devido à descida dos preços do petróleo, em mais um sinal de moderação das pressões inflacionistas.

Os preços das importações desceram 0,6% em novembro em cadeia, depois de uma queda de 0,4% em outubro, de acordo com dados do Departamento do Trabalho dos EUA divulgados esta quarta-feira. ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.