DJ EUA: Preços de importação estabilizam em abril com descida do preço do petróleo

(DJ Bolsa)-- O preço dos bens importados para os EUA estabilizou em abril motivado por uma descida dos preços do petróleo.

Os preços de importações ficaram inalterados em abril face ao mês anterior, comparados com o aumento mensal de 2,9% registado em março, de acordo com dados publicados pelo Departamento de Trabalho esta sexta-feira. Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal esperavam uma subida de 0,6%.

