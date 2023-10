DJ EUA: Preços de importação sobem menos do que o esperado em setembro

(DJ Bolsa)-- Os preços dos bens importados para os EUA subiram menos do que o esperado em setembro, visto que as importações de bens não combustíveis desceram em preço.

O índice de preços para as importações dos EUA aumentou 0,1% comparando com 0,6% no mês anterior, mostraram dados do Departamento do Trabalho esta sexta-feira.

A leitura foi mais reduzida do ...