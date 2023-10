DJ EUA: Preços no consumidor de setembro sobem 3,7% em termos homólogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A inflação manteve em setembro, mas os ganhos subjacentes foram contidos, dando à Reserva Federal sinais de que as pressões dos preços estão lentamente a abater-se apesar dos sinais de continuação da robustez no mercado laboral.

Os preços subiram a um ritmo de 0,4% em setembro face ao mês anterior e 3,7% em termos homólogos, disse o Departamento do Trabalho esta quinta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.