DJ EUA: Preços no consumidor sobem 0,4% em dezembro

(DJ Bolsa)-- Os preços no consumidor dos EUA subiram no final de 2020, com os norte-americanos a enfrentarem preços da gasolina e dos alimentos mais elevados juntamente com a subida dos casos do coronavírus no país.

O índice de preços no consumidor, ou IPC, aumentou 0,4% em dezembro, em termos sazonalmente ajustados, face a novembro, disse o Departamento do Trabalho esta quarta-feira.