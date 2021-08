DJ EUA: Preços no consumidor sobem 5,4% em julho em termos homólogos

(DJ Bolsa)--A inflação dos EUA continuou elevada em julho, enquanto a economia continuou a recuperar da escassez de produtos e mão-de-obra.

O Departamento do Trabalho dos EUA disse esta quarta-feira que o índice de preços no consumidor subiu 5,4% em julho em termos homólogos, o mesmo ritmo de junho e a taxa de 12 meses mais elevada desde 2008.