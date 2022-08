DJ EUA: Preços no produtor abrandam em julho com descida dos custos da energia

(DJ Bolsa)-- Os aumentos de preços dos fornecedores dos EUA abrandaram em julho com a queda dos custos da energia, em mais um sinal de que as pressões de preços na economia abrandaram ligeiramente.

O índice de preços no produtor, ou IPP, aumentou 9,8% numa base a 12 meses em julho, disse o Departamento do Trabalho esta quinta-feira. A leitura compara com um aumento de 11,3% em junho.