DJ EUA: Preços no produtor abrandaram em dezembro em termos homólogos

(DJ Bolsa)-- Os aumentos dos preços no produtor dos EUA desaceleraram em dezembro para o ritmo anual mais lento desde março de 2021, contribuindo para os sinais de abrandamento da inflação.

O índice de preços no produtor, ou IPP, subiu 6,2% em dezembro em termos homólogos, disse o Departamento de Trabalho dos EUA esta quarta-feira. Esta leitura está abaixo do aumento revisto de 7,3% em novembro e bastante ...