DJ EUA: Preços no produtor aceleram em agosto devido a custos da energia

(DJ Bolsa)-- Os preços no produtor dos EUA aceleraram em agosto ao ritmo mais rápido em mais de um ano devido à subida dos custos da energia.

O índice de preços no produtor, ou IPP, aumentou 0,7% em agosto face ao mês anterior, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta quinta-feira. Os preços da energia dispararam 10,5% em agosto face a julho. Os custos da gasolina, gasóleo e combustível para aviõ...