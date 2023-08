DJ EUA: Preços no produtor aceleraram em julho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os preços no produtor dos EUA subiram 0,3% em julho face ao mês anterior, disse o Departamento de Trabalho esta sexta-feira, uma aceleração face à leitura inalterada de junho. O aumento do mês passado foi motivado pelos preços mais elevados da carne e pelas margens maiores das grossitas.

O índice de preços no produtor, ou IPP, subjacente também subiu 0,3% em julho face ao mês ...