DJ EUA: Preços no produtor aumentaram em setembro

(DJ Bolsa)-- Os fornecedores dos EUA aumentaram os preços em setembro face ao mês anterior, mantendo pressão na inflação, que continua elevada, mas está mais moderada do que no período homólogo.

O índice de preços no produtor subiu 0,4% em termos sazonalmente ajustados em setembro, face a uma queda revista de 0,2% em agosto, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta quarta-feira. As subidas ...