DJ EUA: Preços no produtor caem em março em mais um sinal de moderação da inflação

(DJ Bolsa)-- Os preços no produtor dos EUA caíram mais em março do que em qualquer mês desde 2020, a mais recente prova de que a inflação está a moderar-se.

O índice de preços no produtor, ou IPP, desceu 0,5% em março face ao mês anterior, comparando com uma estabilização em fevereiro, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta quinta-feira.

