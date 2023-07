DJ EUA: Preços no produtor mantêm-se praticamente inalterados em termos homólogos

(DJ Bolsa)-- Os preços no produtor dos EUA subiram 0,1% em junho face ao mês anterior, de acordo com o Departamento do Trabalho, um aumento ligeiro que se soma aos restantes sinais de abrandamento da inflação este ano.

O aumento mensal do índice de preços no produtor, ou IPP, surge depois de uma queda de 0,4% em maio. Os preços no produtor têm estado numa tendência descendente em 2023, com o í...