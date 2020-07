DJ EUA preparam-se para colocar tarifas em cosméticos e malas francesas

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A administração Trump disse que vai colocar tarifas sob $1,3 mil milhões de importações francesas, se Paris não recuar com os planos para impor um novo imposto de serviços digital que vai recair sob as tecnológicas dos EUA.

O gabinete do Representante Comercial dos EUA disse que as tarifas propostas em certos cosméticos e malas não vai entrar em vigor até 6 de janeiro de 2021, o que dá...

