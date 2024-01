DJ EUA: Pressões de inflação continuaram moderadas em dezembro

(DJ Bolsa)-- As pressões de inflação dos EUA continuaram limitadas em dezembro, com os consumidores a gastarem bastante e os rendimentos a aumentarem -- todos os ingredientes de uma aterragem suave para a economia.

O indicador preferido da Reserva Federal dos EUA para a inflação, o índice de preços com gastos no consumo pessoal, ou PCE, subiu 0,2% em dezembro em cadeia, disse o Departamento do Comércio ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.