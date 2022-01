DJ EUA pretendem confrontar a Rússia sobre a Ucrânia em reunião

(DJ Bolsa)-- Os EUA pediram uma reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir a disputa relativamente à Ucrânia, procurando aplicar pressões internacionais à Rússia para negociar os receios sobre a segurança europeia entre diplomatas e não no campo de batalha.

A reunião seria uma oportunidade rara para Washington e os seus aliados discutirem as ações de outro ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone