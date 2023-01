DJ EUA processam Google por alegadas violações da lei da concorrência

(DJ Bolsa)-- O Departamento de Justiça dos EUA avançou com um processo anti-concorrencial que alega que a Google abusa do seu papel de intermediária de negócios de publicidade digital em grande parte do mercado da internet, uma grande expansão dos desafios legais que a empresa enfrenta contra a sua atividade nos EUA e no estrangeiro.

O processo, que é o segundo do DOJ contra a unidade da Alphabet Inc. depois de um ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.