DJ EUA procuram apaziguar aliados sobre subsídios a veículos elétricos

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A administração Biden sinalizou esta quinta-feira que está disposta a responder aos receios manifestados por aliados europeus e asiáticos devido a um novo programa de incentivos fiscais para veículos elétricos.

O programa exige que todos os veículos sejam produzidos na América do Norte para serem elegíveis para os créditos fiscais, mas o Departamento do Tesouro divulgou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.