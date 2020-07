DJ EUA: Produção industrial aumentou novamente em junho

(DJ Bolsa)-- A produção industrial dos EUA aumentou em junho pelo segundo mês consecutivo, um sinal de recuperação nas semanas anteriores à recente subida dos casos de coronavírus.

A produção industrial -- que inclui a atividade das fábricas, minas e utilities -- subiu 5,4% em termos sazonalmente ajustados em junho face a maio, disse a Reserva Federal dos EUA esta quarta-feira.