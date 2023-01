DJ EUA: Produção industrial desce mais do que o esperado em dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A produção industrial dos EUA voltou a descer em dezembro, pressionada pela produção fabril mais reduzida, um sinal de que os produtores estão a fazer cortes em resposta à diminuição da procura por bens.

A produção industrial desceu 0,7% em dezembro, a segunda queda mensal consecutiva, depois de uma descida revista em baixa de 0,6% em novembro, de acordo com dados que a Reserva Federal ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.