DJ EUA: Produção industrial interrompe quatro meses de subidas em setembro

(DJ Bolsa)-- A produção industrial dos EUA caiu em setembro, interrompendo quatro meses de crescimento, uma nova indicação do abrandamento da recuperação.

A Reserva Federal dos EUA disse esta sexta-feira que o índice de produção industrial, um indicador da atividade das fábricas, minas e utilities, caiu 0,6% em setembro, depois de uma subida não revista de 0,4% em agosto.