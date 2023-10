DJ EUA: Recessão já não é consensual - WSJ

(DJ Bolsa)-- Economistas estão mais otimistas sobre a economia dos EUA e consideram que será evitada uma recessão, ao mesmo tempo que a Reserva Federal dos EUA terá terminado de subir as taxas de juro e a inflação continuará a abrandar.

Na mais recente sondagem trimestral do The Wall Street Journal, economistas empresariais e académicos reduziram a probabilidade de uma recessão dentro do próximo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.