DJ EUA registam deficit comercial de $68,2mM em janeiro vs previsão $67,6mM

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O deficit comercial dos EUA aumentou em janeiro, com os consumidores a aumentarem as compras de produtos importados.

O deficit do comércio de bens e serviços cresceu 1,9% para um valor ajustado às variações sazonais de $68,2 mil milhões em janeiro, disse o Departamento do Comércio dos EUA esta sexta-feira, face a $66,97 mil milhões em dezembro.