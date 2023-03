DJ EUA: Reguladores atentos ao First Republic após venda do Credit Suisse

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os responsáveis dos EUA observaram atentamente o resgate apressado do Credit Suisse durante o fim de semana, esperando que a compra pelo UBS possa conter a queda das ações financeiras gerada pelo recente colapso de dois bancos regionais.

No final de domingo, a Reserva Federal dos EUA e outros cinco grandes bancos centrais anunciaram um esforço coordenado para melhorar a liquidez e transferir dó... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.