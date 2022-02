DJ EUA: Reguladores investigam transações em bloco no Morgan Stanley, Goldman Sachs

(DJ Bolsa)-- Investigadores federais dos EUA estão a investigar operações de transações em bloco em Wall Street, analisando se alguns banqueiros poderão ter avisado indevidamente clientes de hedge funds antes de grandes vendas de ações, referem fontes próximas da situação.

A Securities and Exchange Commission, ou SEC, enviou intimações a várias empresas, incluindo a Morgan ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone