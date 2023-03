DJ EUA: Reguladores tentam conter contágio do Silicon Valley Bank

(DJ Bolsa)-- Os reguladores bancários apressaram-se a anunciar medidas durante o fim de semana para evitar uma crise bancária mais abrangente após o brusco colapso do Silicon Valley Bank na sexta-feira, tentando vender os ativos do banco para proteger o sistema bancário e a economia.

Os reguladores dos EUA disseram no domingo que vão realizar um leilão do banco falido, de acordo com fontes. Os responsáveis do Tesouro dos EUA confirmaram ...