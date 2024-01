DJ EUA, Reino Unido lançam ataques a alvos Houthi no Iémen

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os EUA e o Reino Unido lançaram novos ataques contra oito alvos Houthi na segunda-feira, anunciaram os dois países, numa tentativa de parar os ataques do grupo de rebeldes do Iémen a navios que atravessam o Mar Vermelho.

Estes ataques foram o segundo grande assalto das forças coligadas dos dois países e a oitava vez que os EUA visam alvos do grupo, que é armado, financiado e apoiado pelo Irã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.