DJ EUA: Relatório dos payrolls mostra criação de 311.000 empregos em fevereiro

(DJ Bolsa)-- As contratações dos EUA cresceram solidamente em fevereiro, com os empregadores a adicionarem 311.000 empregos. A taxa de desemprego subiu para 3,6%.

O crescimento do emprego do mês passado, reportado pelo Departamento do Trabalho esta sexta-feira, está alinhado com outros sinais de resiliência do crescimento económico face à inflação elevada e às taxas de juro mais altas. Os payrolls ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.