DJ EUA: Rendimento pessoal aumenta 10% em janeiro; consumo cresce 2,4%

(DJ Bolsa)-- O rendimento pessoal nos EUA subiu 10% em janeiro, graças aos cheques do programa de estímulos orçamentais, ao passo que o consumo privado aumentou 2,4%, preparando a economia para uma fase de crescimento este ano.

Este aumento dos rendimentos pessoais foi o segundo mais elevado de sempre, superado apenas pelo registado em abril do ano passado, quando o governo federal enviou a primeira ronda de cheques dos estí...

