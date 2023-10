DJ EUA: Republicano Mike Johnson eleito como presidente da Câmara dos Representantes

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Câmara dos Representantes dos EUA elegeu o republicano Mike Johnson, do Luisiana, como presidente, colocando um acérrimo conservador no cargo depois de três semanas de disputas dentro do partido que eliminaram outros candidatos à sucessão de Kevin McCarthy, que foi afastado do posto.

A escolha de Johnson, um aliado próximo do ex-Presidente Donald Trump, surge depois de os republicanos terem ...