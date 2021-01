DJ EUA: Republicanos bloqueiam primeiras tentativas de afastar Trump

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os republicanos bloquearam as primeiras tentativas dos democratas de afastar o Presidente dos EUA, Donald Trump, do cargo na Câmara dos Representantes, num momento em que avançam novas medidas contra Trump na última semana da sua presidência, depois dos distúrbios no Capitólio.

Os democratas procuraram esta segunda-feira aprovar por unanimidade uma resolução que pede ao vice-presidente ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone