DJ EUA: Republicanos obtêm controlo da Câmara dos Representantes

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os republicanos alcançaram a maioria dos assentos da Câmara dos Representantes, segundo a Associated Press, reforçando assim a sua capacidade para definir a agenda política em Capitol Hill após dois anos de controlo democrata de ambas as câmaras do Congresso e a Casa Branca.

Mais de uma semana depois do dia das eleições, a AP disse que o republicano Mike Garcia foi reeleito no 27º... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.