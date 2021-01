DJ EUA: Reservas de crude caem mais do que o esperado

(DJ Bolsa)-- As reservas de crude dos EUA caíram mais do que o esperado na semana passada, mas as reservas de gasolina registaram mais uma grande subida, de acordo com os dados semanais publicados pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, esta quarta-feira.

Os preços do petróleo benchmark dos EUA passaram a subir ligeiramente depois do relatório, que foi bullish para o crude mas bearish para os combustíveis processados. O contrato o crude ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone