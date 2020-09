DJ EUA: Reservas de crude e gasolina caem

(DJ Bolsa)-- As reservas de crude dos EUA caíram inesperadamente na semana passada, enquanto as reservas de gasolina também diminuíram, de acordo com dados do Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, publicados esta quarta-feira.

O WTI, que subia acentuadamente antes dos dados, continuou a seguir essa tendência depois da publicação. O contrato do Nymex para entrega em outubro sobe 3,9% para $39,77.

