DJ EUA: Reservas de petróleo afundam com aumento da atividade das refinarias

(DJ Bolsa)-- As reservas de petróleo dos EUA caíram acentuadamente na semana passada, com a atividade das refinarias a acelerar muito mais do que era esperado, de acordo com dados publicados esta quarta-feira pelo Departamento de Energia dos EUA, ou DOE.

O WTI, que subida moderadamente antes da publicação dos dados, acelerou ligeiramente após a publicação. O contrato do Nymex para setembro subia 0,5% para $41,25.