DJ EUA: Responsáveis da Fed dizem que luta contra inflação ainda não terminou

(DJ Bolsa)-- Os responsáveis da Reserva Federal de Nova Iorque e de Filadélfia disseram na terça-feira que a inflação deve continuar acima do alvo de 2% do banco central este ano, mas que a economia deve evitar uma recessão apesar do peso das subidas de taxas de juro.

"Todos os motores têm de trabalhar ao ritmo certo para repor o equilíbrio entre a procura e a oferta em toda a economia", disse ...