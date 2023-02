DJ EUA: Responsáveis da Fed dizem que são precisas taxas mais altas

(DJ Bolsa)-- Um responsável sénior da Reserva Federal dos EUA disse que a economia precisa de custos de financiamento mais elevados durante alguns anos para reduzir a inflação e evitar que as pressões de preços se reforcem.

"Ainda temos algum trabalho a fazer para colocar as taxas de juro no ponto certo", disse o presidente do banco da Fed de Nova Iorque, John Williams, no evento CFO Network Summit do The ...