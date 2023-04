DJ EUA: Responsável da Fed sinaliza apoio a subida das taxas

(DJ Bolsa)-- Um responsável de topo da Reserva Federal dos EUA disse que o banco central tem mais trabalho a fazer para reduzir a inflação, sugerindo que pode ser necessária uma nova subida das taxas na reunião daqui a duas semanas.

Os dados económicos mais recentes parecem estar a seguir o caminho desejado pela Reserva Federal dos EUA, com abrandamentos da inflação e do mercado laboral, disse o presidente ...