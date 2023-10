DJ EUA restringem exportações de chips de inteligência artificial para a China

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A administração Biden está a reforçar as restrições sobre a capacidade de a China comprar semicondutores avançados, aumentando as tensões com as empresas norte-americanas que vendem chips no vasto mercado chinês.

O Departamento do Comércio dos EUA disse esta terça-feira que vai restringir significativamente as exportações de chips de inteligência artificial,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.