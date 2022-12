DJ EUA: SEC pede às empresas mais informação sobre exposição a criptoativos

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A Securities and Exchange Commission está a pedir às empresas para detalharem a sua exposição a entidades cripto em dificuldades depois do colapso da plataforma FTX e afiliadas.

Num aviso publicado no seu site na quinta-feira, a SEC disse que as empresas podem ter obrigações de divulgação relacionadas com o impacto direto ou indireto que as recentes falências cripto podem ter ...