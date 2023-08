DJ EUA: Secretária do Comércio vai visitar China

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A secretária do Comércio dos EUA, Gina Raimondo, vai visitar a China para reuniões com altos responsáveis chineses entre 27 e 30 de agosto, disse o Departamento do Comércio, tornando-se o mais recente membro da administração Biden a viajar para o país asiático num esforço para estabilizar as tensas relações EUA-China.

A visita há muito esperada destina-se ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.