DJ EUA: Senado apresenta proposta bipartidária para evitar paralisação

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Senado dos EUA avançou na terça-feira com a sua própria proposta para evitar uma paralisação do governo federal, com uma legislação que prolonga o financiamento até 17 de novembro e dá mais $6 mil milhões para ajuda à Ucrânia e para desastres naturais.

A proposta do Senado, a única proposta bipartidária atualmente, abre caminho a um impasse com o lí...