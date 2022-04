DJ EUA: Senado arranca votações sobre nomeados para a Fed

(DJ Bolsa)-- O Senado dos EUA iniciou no final de segunda-feira o processo de consideração dos nomeados pelo Presidente Biden para a Reserva Federal dos EUA, arrancando com um voto processual que abre caminho à confirmação da governadora Lael Brainard como vice-presidente do banco central esta semana.

O resultado de 54-40 mostra que Brainard deve ser confirmada com apoio dos dois partidos.